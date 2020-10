Včeraj v Grosupljem 17, v Novem mestu pa 16 okuženih

31.10.2020 | 19:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Gorenjska ostaja najbolj prizadeta regija v drugem valu epidemije covida-19. V petek so samo v Kranju potrdili 107 novih okužb, še 51 v Škofji Loki. Velik skok novih okužb pa so zabeležili tudi v Tolminu. Potem ko so v četrtek tam odkrili eno, so v petek našteli 41 novih okužb.

In kakšne so včerajšnje številke potrjeno okuženih s koronavirusom v našem koncu?

17 okuženih so našteli v Grosupljem sicer pa prednjači novomeška občina (16), nato sledijo: Ivančna Gorica (15), Sevnica, Kočevje in Trebnje (12), Krško (11), Brežice, Metlika in Črnomelj (7), Dolenjske Toplice (6), Ribnica (4), Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Mirna in Šentjernej (3), Škocjan, Kostanjevica na Krki, Velike Lašče in Dobre polje (2) in Žužemberk, Straža in Osilnica (1).

L. M.