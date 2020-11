Trčili osebni vozili, v oktobru 83 izrednih dogodkov

Na Čatežu ob Savi sta včeraj malo po 18.30 trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili bateriji na vozilih, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in očistili vozišče. Reševalci NMP Brežice so eno poškodovano osebo pripeljali v UC Brežice.

V oktobru je Regijski center za obveščanje Brežice na območju Posavja zabeležili triinosemdeset izrednih dogodkov, od tega jih je bilo petindvajset v občini Krško, štiriindvajset v občini Brežice, trideset v občini Sevnica in štiri v občini Kostanjevica na Krki.

