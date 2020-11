Dan spomina na mrtve brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnih druženj

1.11.2020 | 07:40

Foto: M. Ž, arhiv DL

Ljubljana - Današnji dan spomina na mrtve bo potekal brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnega druženja. Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 namreč razen izjem prepovedujejo zbiranje nad šest oseb in prehajanje med občinami. Ni pa odpovedana osrednja spominska slovesnost pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev.

Predsednik republike Borut Pahor bo na osrednji spominski slovesnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani položil venec, navzoči pa bodo tudi predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik DS Alojz Kovšca, načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič.

Za dan spomina na mrtve je sicer značilno obiskovanje grobov bližnjih, polaganje cvetja nanje in prižiganje sveč v spomin na pokojne. Vendar epidemiologi tokrat naprošajo k doslednemu spoštovanju ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.

Tudi ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore je pozval, naj obiščemo le grobove v svoji župniji oz. občini in se bližnjih pokojnih spomnimo v molitvi. Poleg tega se je treba po njegovih besedah izogniti obisku sorodnikov in prijateljev.

STA, M. Ž.