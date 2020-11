Krka ostaja neporažena v domačem prvenstvu

1.11.2020 | 08:00

Krka je na Polzeli upravičila vlogo favorita. (Foto: Hopsi Polzela, spletna stran KK Krka)

Polzela, Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so sinoči na Polzeli odigrali zaostalo tekma 5. kola 1. SKL in upravičili vlogo favorita ter tako ostajajo edina neporažena ekipa v domačem prvenstvu. Na Polzeli so zmagali z 89:79(21:12, 20:22, 20:27, 18:28).

Glede na to, da je bila za Krko to tretja tekma v tem tednu, nova pa jo čaka že v ponedeljek v Beogradu, so Novomeščani uspešno izpolnili cilj - vpisati dve točki brez pretiranega napora. Dobili so ju v drugem polčasu, v katerem so bili boljši 55:38, so zapisali na KZS.

Krka je uveljavila širši nabor igralcev, predvsem pa raznoliko zasedbo, ki je tekmecu najhujše bolečine zadala z meti z razdalje. Devet različnih igralcev je zadelo štirinajst trojk. Najvišja indeksa in največ točk sta dosegla Rok Stipčević (17 točk, 6 podaj, 5 skokov, indeks 21) in Miha Škedelj (16 točk, trojke 3:5, indeks 19).

Pri domačih je bil v prvem polčasu zelo razpoložen Žan Kosič, ki je v prvih dvajsetih minutah dosegel 17 točk (na koncu 24, met iz igre 7:11). Aaron Carver je tekmo končal pri 14 točkah in 16 skokih, 17 točk pa je dodal Josip Mikulić.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: "Čestitke fantom za zmago na vedno neugodnem gostovanju na Polzeli, kjer je trener Kuhar z ekipo naredil vrhunski posel. Mi smo pokazali karakter in zmagali brez treh pomembnih igralcev."

Krkaše že jutri čaka gostovanje pri vodečem moštvu ABA lige Crveni zvezdi, v sredo, 4. novembra, pa naslednja tekma v SKL, ko bodo gostovali pri Šentjurju.

* Dvorana Polzela, sodniki: Krejić (Kranj), Pipan, Savić (oba Ljubljana).

* Hopsi Polzela: Copot 3, Jurček 11 (2:2), Mikulić 17 (7:8), Drekalović 2, Goltnik 8 (2:2), Carver 14 (2:6), Kosič 24 (7:7).

* Krka: Stergar 5 (2:2), Camphor 13 (2:2), Stipčević 17 (3:4), Vrabac 6 (1:2), Barič 7 (2:2), Škifić 11 (4:6), Škedelj 16 (3:4), Rebec 9, Vučetić 5.

* Prosti meti: Hopsi Polzela 20:25, Krka 17:22.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 7:19 (Kosič 3, Goltnik 2, Jurček, Copot), Krka 14:33 (Škedelj 3, Rebec 3, Stipčević 2, Vrabac, Škifić, Stergar, Vučetić, Barič, Camphor).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 20, Krka 23.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.