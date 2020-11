Center Mirne Peči dobiva novo podobo

1.11.2020 | 15:00

Cesta ima nov asfalt in pločniki so urejeni. (Foto: A. K.)

Mirna Peč - Center Mirne Peči s preplastitvijo ceste in rekonstrukcijo dela pločnikov dobiva novo podobo. Pločnike so pretežno obnavljali v septembru, približno 550 metrov ceste skozi središče pa je podjetje novomeški CGP preplastilo konec oktobra.

»Ob tem, da je dela občasno motilo jesensko vreme in da je ob sicer urejeni zapori bil nekoliko moten promet v središču občine, posebnih težav pri izvedbi ni bilo. S talnimi označbami in s svetlobno označitvijo premaknjenega prehoda za pešce pri Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, pa se bo približno 95.000 evrov vredna investicija tudi zaključila,« je pojasnil Andrej Kastelic iz občinske uprave.

A gradbenih del na tem območju občina Mirna Peč še ni konec. V polnem teku so dela na cesti proti Ivanji vasi. Izvajalec Komunalne gradnje iz Grosupljega v tem času obnavlja dotrajane vodovode, kanalizacijo in voziščno konstrukcijo. V nadaljevanju bo sledila izgradnja pločnikov, javne razsvetljave in asfaltiranje približno 500 metrov ceste.

Hkrati, kot je še dejal Kastelic, že tečejo aktivnosti za modernizacijo kraka ceste v smeri Trebnjega, vse do konca ulice Vihre oziroma do konca samega naselja Mirna Peč, kjer bo urejanje 0,5 kilometra ceste občinski proračun bremenilo za približno 75.000 evrov, v izdelavi pa je tudi projekt parkirišča nasproti farne cerkve Sv. Kancijana ob trgovini KZ Trebnje, ki bo z 38 javnimi parkirnimi mesti razbremenil center Mirne Peči v času javnih prireditev.

