V Kolpi našli utopljenega moškega

1.11.2020 | 10:30

Foto: arhiv DL

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili včeraj okoli 9.30 bili obveščeni o utopljeni osebi v reku Kolpi v bližini naselja Vas v občini Kostel. Po prvih ugotovitvah policistov gre za moškega, katerega identiteto zaenkrat še niso odkrili. Prav tako še ni znan tudi vzrok smrti, a trenutne okoliščine ne kažejo, da bi bila posledica kaznivega dejanja. Utopljena so na brežino potegnili gasilci PGD Vas – Fara.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin in bodo o vseh znanih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.

Vlomili v skladišče

V Kočevju je bilo včeraj vlomljeno v skladišče, od koder so nepridipravi ali nepridiprav odnesli orodje. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

M. Ž.