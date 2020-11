Včeraj 1342 okužb, umrlo 25 bolnikov, največ do zdaj

1.11.2020 | 11:25

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Včeraj so v Sloveniji opravili 4807 testov na novi koronavirus in potrdili 1342 okužb, umrlo pa je 25 bolnikov s covid-19, kar je največ do zdaj. Delež pozitivnih testov je znašal 27,92 odstotka.

Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 821 bolnikov, 131 na intenzivni negi, iz bolnišnic pa so včeraj odpustili 23 ljudi.

Ta trenutek je v bolnišnicah na voljo približno 900 postelj, od tega 160 na intenzivni negi, a mrzlično iščejo in pripravljajo nove, je za Radio Slovenija pojasnila vodja strokovne skupine Bojana Beović.

»Pričakujemo, da bomo s temi ukrepi vendarle prišli čez ta hudi val … Potem pa je vprašanje, katere ukrepe bomo morali obdržati. Prav gotovo bodo določene dejavnosti morale ostati zaprte,« je še dodala.

Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno skupno 22.501 oseb z aktivno okužbo. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 1074.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 35.649 primerov okužb, umrlo je 363 bolnikov s covidom-19.

M. Ž., STA