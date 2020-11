Včeraj 1342 okužb, umrlo 25 bolnikov, največ do zdaj; dodana tabela z okužbami na našem koncu Slovenije

1.11.2020 | 11:25

Ljubljana - Včeraj so v Sloveniji opravili 4807 testov na novi koronavirus in potrdili 1342 okužb, umrlo pa je 25 bolnikov s covid-19, kar je največ do zdaj. Delež pozitivnih testov je znašal 27,92 odstotka.

Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 821 bolnikov, 131 na intenzivni negi, iz bolnišnic pa so včeraj odpustili 23 ljudi.

Ta trenutek je v bolnišnicah na voljo približno 900 postelj, od tega 160 na intenzivni negi, a mrzlično iščejo in pripravljajo nove, je za Radio Slovenija pojasnila vodja strokovne skupine Bojana Beović.

»Pričakujemo, da bomo s temi ukrepi vendarle prišli čez ta hudi val … Potem pa je vprašanje, katere ukrepe bomo morali obdržati. Prav gotovo bodo določene dejavnosti morale ostati zaprte,« je še dodala.

Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno skupno 22.501 oseb z aktivno okužbo. Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh je pri 1074.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 35.649 primerov okužb, umrlo je 363 bolnikov s covidom-19.

Dodano ob 17.35:

Včeraj so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Ljubljani, in sicer 215, sicer pa po številu okuženih izstopajo tudi gorenjske občine. Na našem koncu Slovenije so jih največ, 18, potrdili v Novem mestu.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

Novo mesto 18 606 381 1,022

Sevnica 9 355 168 0,955

Ivančna Gorica 8 276 183 1,084

Krško 1 247 138 0,528

Brežice 2 233 153 0,633

Trebnje 2 226 132 1,014

Metlika 199 95 1,131

Črnomelj 5 158 108 0,755

Ribnica 2 156 90 0,946

Šentjernej 2 148 65 0,908

Kočevje 6 127 90 0,574

Velike Lašče 1 86 39 0,890

Dobrepolje 4 70 58 1,511

Žužemberk 1 65 43 0,925

Dolenjske Toplice 2 63 43 1,220

Sodražica 2 62 22 1,004

Mirna Peč 57 34 1,138

Šmarješke Toplice 1 57 37 1,088

Mirna 2 50 40 1,526

Straža 1 47 34 0,869

Mokronog - Trebelno 1 43 18 0,584

Škocjan 39 18 0,541

Šentrupert 1 35 18 0,604

Kostanjevica na Krki 32 17 0,695

Loški Potok 12 10 0,552

Kostel 8 6 0,933

Osilnica 1 1 0,273

