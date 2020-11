V metliškem RK pomagajo ljudem v karanteni, pri postavitvi šotora ZD,...

2.11.2020 | 09:00

Člani OZ RK Metlika in prostovoljci so v teh dneh zelo pridni.

Metlika - Teden solidarnosti RK Slovenije, ki poteka od 1. do 8. novembra, bodo obeležili tudi na Rdečem križu Metlika.

Kot pravi sekretarka Območnega združenja Metlika Zalka Klemenčič, so v teh dneh v ospredje postavili skrb za preprečevanje virusa covid-19 in se vključili v naloge in dejavnosti v obliki pomoči ljudem na terenu.

Že v preteklem tednu so se odzvali na klice pomoči ljudem v karanteni in samo izolaciji - dostavljali so jim materialno pomoč (hrana, zdravila, nakup v trgovini..), pomagali pri oskrbi starejših občanov na domu, itd. S prostovoljci Rdečega križa Metlika so se odzvali na klic ZD Metlika za postavitev šotorov, ki jih dom potrebuje za jemanje covid brisov za občane.

V skladišču RK s prostovoljci pripravljajo prehramben pakete za njihove redne prejemnike, »kajti razmere nas silijo, da smo spremenili tudi način delitve pomoči. Prejemniki bodo prejeli obvestilo kdaj in ob kateri uri bodo prevzeli pomoč. Prosimo jih, da pridejo zdravi, če niso, naj sporočijo in jim paket dostavimo mi. Delitev za okrog 160 prejemnikov bo potekala med 3. in 6. novembrom,« pravi Klemenčičeva. Trenutno je 22 članov ekip in prostovoljcev v pripravljenosti za izvajanje nalog na terenu ob zaostrenih razmerah covid-19.

Vabilo krvodajalcem

V OZ Metlika pa vabijo tudi krvodajalce na darovanje krvi oz. plazme. Zaradi novih okoliščin je v veljavo stopil Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. RS 155/2020), ki omejuje gibanje na občine. Odlok predvideva izjeme za prehod med občinami, sem spada tudi odziv krvodajalcev, a to morajo posebej dokazati.

Odlok dodatno zahteva, da posameznik ob vsakokratnem prehodu med občinami dodatno izpolni ali napiše izjavo, kjer navede razlog prehoda (vzorec izjave za krvodajalce v prilogi). V kolikor nimajo možnosti tiska, jo lahko sami napišejo na list papirja.

