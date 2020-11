Kje ne bo elektrike?

2.11.2020 | 07:10

Foto: arhiv DL

Dežurni na regijskem centru za obveščanje niso zabeležili izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali pet klicev, za nujno veterinarsko pa en klic.

Prejeli so tudi dve obvestili o povoženih živalih, o čemer so obvestili lovce oziroma higienike.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes

od 7.30 do 9.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje SEIDLOVA3, med 11. in 12.uro pa na območju TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes od 8. do 14.ure prekinjena dobava elektrike na območju transformatorske postaje KOTI – GRČEVJE, nadzorništvo Trebnje pa, da bo prekinjena dobava elektrike danes med 13. in 14.uro na območju TP KARTELJEVO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča odjemalcem, da bo danes med 14. in 16.uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGARCI, na izvodu proti Žagarcem. V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Kje ne bo vode?

Komunala Brežice uporabnikom na območju Nove vasi pri Mokricah sporoča, da bo danes med 11. in 15. uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

R.M.