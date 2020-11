Vlaki danes po okrnjenem voznem redu

2.11.2020 | 09:15

(foto: arhiv DL/ M. G.)

Ljubljana - Vlaki bodo od danes skladno z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 vozili po spremenjenem, nekoliko zmanjšanem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic. Ob tem so poudarili, da bodo še vedno zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo ohranili povezave za zagotavljanje dovoza in odvoza potnikov na delo in z dela.

Podrobnejši vozni red je na voljo v iskalniku voznega reda na spletni strani Slovenskih železnic.

Ob tem na železnicah potnike obveščajo, da je skladno s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom pri izvajanju javnega potniškega prometa trenutno v veljavi model C šolskega pouka, kar pomeni da pri vožnji z vlakom velja sistem en prost sedež in diagonalni zamik sedenja.

Potnikom tudi priporočajo, da vozovnice kupijo prek spleta ali mobilne aplikacije, s čimer se bodo izognili dodatnim stikom ob stanju v vrsti za nakup na železniških postajah ter tudi osebju v vlaku zagotovili, da vozovnico pregleda brezkontaktno.

Medtem se v številnih domovih za starejše spopadajo z velikim številom okuženih med oskrbovanci in zaposlenimi. Zaradi številnih okužb v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica bodo danes začeli postavljati zunanjo rdečo cono v Domu na Vidmu in premeščati okužene stanovalce. Tako bodo skušali preprečiti širjenje virusa znotraj doma. Vsi okuženi se počutijo dobro, trenutno nima nihče hujših zdravstvenih težav, so pojasnili v domu.

Tudi bolnišnice vzpostavljajo dodatne namestitve za bolnike s covidom-19. Po napovedi Instituta Jožefa Stefana naj bi število hospitaliziranih doseglo vrh okoli petka. Takrat naj bi jih bilo približno 960, potem pa naj bi število začelo padati. Vrh pri številu bolnikov na intenzivnih oddelkih pa naj bi ob upoštevanju ukrepov dosegli okoli 14. novembra, ko naj bi jih bilo okoli 245.

R.M./STA