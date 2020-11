Darko Jorgić na šestih straneh v reviji Swaythling

2.11.2020 | 10:05

Foto: NTZS

Novo mesto - Promocije namiznega tenisa ne predstavljajo samo rezultati na tekmovanjih, pač pa tudi pojavljanje športne panoge v medijih. V kolikor pa je objava določene novice ali pa predstavitev športnika ali športne panoge objavljena v mediju, ki je na voljo praktično vsej svetovni populaciji, pa ima tak zapis še dodatno težo.

Slovenski igralci in igralke namiznega tenisa in posledično tudi reprezentanca so v zadnjem obdobju dosegali vidne uspehe. Velik delež pri promociji namiznega tenisa tako pri nas kot tudi v svetu zagotovo nosi trenutno najvišje uvrščeni igralec na svetovni jakostni lestvici Darko Jorgić, ki se ponaša s 34. mestom na lestvici. V Weihaiju na Kitajskem ga od 13. do 15. novembra čaka turnir svetovne serije, na katerem bo tekmovalo tudi trenutno 16 najboljših igralcev na svetu.

Revija Swaythling, ki izhaja pod okriljem Mednarodne namiznoteniške zveze in jo izdaja Swaythling Club International, pa Darka Jorgića te dni predstavlja na kar šestih straneh. Članek je sicer objavljen v angleškem jeziku, vendar pa to ne bi smela biti ovira za namiznoteniške navdušence, ki želijo uspešno športno pot najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca bolje spoznati.

R.M.