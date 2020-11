V Sloveniji včeraj neuradno 557 potrjenih okužb

2.11.2020

Ljubljana - V Sloveniji je bilo včeraj ob 2.244 opravljenih testih neuradno 557 novih okužb z novim koronavirusom, kar je 24,82 odstotka. Hospitaliziranih je 868 bolnikov, na intenzivni negi se jih zdravi 135. Iz bolnišnice je bilo odpuščenih 50 oseb, umrlo pa je 25 bolnikov s covidom-19, je vlada sporočila na Twitterju.

Bolnišnice vzpostavljajo dodatne namestitve za koronavirusne bolnike, saj bo po napovedih Instituta Jožefa Stefana število hospitaliziranih vrh doseglo šele predvidoma v petek, ko naj bi se v slovenskih covid-bolnišnicah zdravilo približno 960 okuženih. Vrh pri številu bolnikov na intenzivnih oddelkih naj bi ob upoštevanju ukrepov dosegli okoli 14. novembra, ko naj bi jih bilo tam okoli 245.

Medtem se v številnih domovih za starejše spopadajo z velikim številom okuženih med oskrbovanci in zaposlenimi. Zaradi številnih okužb v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica bodo danes začel postavljati zunanjo rdečo cono v Domu na Vidmu in premeščati okužene stanovalce. Tako bodo skušali preprečiti širjenje virusa znotraj doma. Vsi okuženi se počutijo dobro, trenutno nihče nima hujših zdravstvenih težav, so pojasnili v domu.

R.M./STA