FOTO: Obeležili dan spomina na mrtve

2.11.2020 | 10:40

Pred spomenikom v Črnomlju (Foto: M.Travnikar, A.Kambič, B.Jakša, H.Golobič)

Bela krajina - Belokranjski častniki se vsako jesen udeležijo komemoracij ob 1. novembru – Dnevu spomina na mrtve. Običajno je najprej komemoracija v parku herojev v Metliki, sledi komemoracija na črnomaljskem Gričku, tretja komemoracija pa je na Gornjih Lazah v semiški občini.

Pred spomenikom v Metliki (Foto: M.Travnikar, A.Kambič, B.Jakša, H.Golobič)

Zaradi aktualne zdravstvene situacije so letošnje komemoracije na vseh treh navedenih krajih žal odpadle. Vendar pa so belokranjski častniki na praznični dan, 31. oktobra, ob upoštevanju veljavnih ukrepov v simboličnem številu obiskali vsa tri spominska obeležja v vseh treh belokranjskih občinah. Poklonili so se spominu padlih Belokranjcev in v njihov spomin prižgali sveče.

Pred spomenikom na Gornjih Lazah (Foto: M.Travnikar, A.Kambič, B.Jakša, H.Golobič)

Ob letos precej drugačni obeležitvi spomina na padle so optimistično pomislili na to, da bo zelo verjetno že prihodnja jesen spet taka kot smo jih bili vajeni pred koronavirusno epidemijo.

P.G.

