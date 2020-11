V Krškem končali projekt povezave sladkovodne akvakulture in turizma

Krško - Krška občina in projektni partnerji so te dni končali enoletni podvig Okusi posavsko ribo, s katerim so povezali naravne danosti, domače gostince in lokalno ribogojstvo ter okrepili območno turistično ponudbo. Nekaj manj kot 280.000 evrov vreden projekt bo s skoraj 200.000 evrov podprl Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Po podatkih krške občine so z omenjenim projektom povezali naravne danosti oz. lokalni ribnik, pohodne in kolesarske poti ter naravne posebnosti, gostinsko ponudbo in lokalno ribogojstvo, ter tako izoblikovali nov turistični izdelek.

Ribogojnico in del že urejenih pohodnih ter kolesarskih poti so uredili kot privlačen "doživljajski učni prostor v urbanem središču", hkrati so razvili tri nove inovativne turistične izdelke z zgodbami. Vsakega "z elementi zelenega, aktivnega, zdravega doživljaja in kulinariko z lokalnimi ribami," so pojasnili.

Po besedah krškega župana Mirana Stanka so hkrati z razvojem privlačnih turističnih izdelkov in s prenovo ter sanacijo ribnika Resa v Krškem našli nove tržne poti za tamkajšnjo manjšo ribogojnico in tako omogočili njeno ohranitev, poroča STA.

Pri prenovi ribnika Resa na Vidmu so upoštevali tudi protipoplavno varnost, ob njem pa so namestili nova poučna igrala za osnovnošolce - splav za opazovanje življenja v ribniku, iglu za opazovanje življenja na gozdnih tleh in gnezdo za opazovanje ptic. Poskrbeli so tudi za spremljajočo dejavnost, je še povedal Stanko.

Direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič je dodala, da so v okviru projekta razvili ter nadgradili nove turistične izdelke, in sicer pohodno pot po bohorskih slapovih, kolesarsko pot z električnimi kolesi in panoramsko motoristično pot. Z izdelavo treh turističnih kratkih filmov in zloženko v slovenskem in angleškem jeziku pa so poskrbeli za promocijo.

S kulinaričnimi delavnicami po vsem Posavju so spodbujali prehranjevanje s sladkovodnimi ribami, je še dejala Ogorevc Račičeva.

Vodilni projektni partner je bila Občina Krško, preostali deležniki so bili še Center za podjetništvo in turizem Krško, krška Restavracija Tri lučke, Ribogojstvo Pajk in Turistično društvo Senovo.

