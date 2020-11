Obležal zaboden v predel vratu

Več policijskih patrulj se je v petek okoli 22.30 odzvalo klicu na pomoč iz naselja Dobruška vas, kjer je prišlo do pretepa, v katerem je bila poškodovana tudi ena oseba, navajajo v poročilu PU Novo mesto.

Policisti so morali najprej vzpostaviti javni red in mir, zbrali pa so tudi prva obvestila. Ugotovili so, da je pet osumljencev prišlo na dvorišče 39-letnega oškodovanca. Šlo je za dva mladoletnika ter 24, 30 in 36-letnega moškega. Zaradi dalj časa trajajočih sporov se je vnel prepir, med katerim je peterica fizično napadla oškodovanca. 39-letnik je zaradi udarcev obležal na tleh, takrat pa ga je mladoletnik z neznanim ostrim predmetom zabodel v predel vratu.

Na pomoč so prišli tudi reševalci, ki so poškodovanega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po podatkih zdravstvenega osebja je bil namreč v smrtni nevarnosti.

Kriminalisti so petim osumljencem odvzeli prostost in jih pridržali. Zdaj preiskavo nadaljujejo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivih dejanj poskusa uboja in nasilništva.

