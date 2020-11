Poškodoval je policistko, vanjo je zalučal steklenico

2.11.2020 | 12:30

Trebanjski policisti so bili v petek malo po 17.uri obveščeni, da naj bi bila v naselju Vejar zabava ob glasni glasbi. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da se je na zabavi zbralo okoli 50 gostov, kar je pomenilo kršitev veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Med postopkom ugotavljanja identitete so kršitelji napadli policiste, v njih metali različne predmete in jim poskušali preprečiti nadaljevanje postopka, je v policijskem poročilu napisala Alenka Drenik, na policijski upravi Novo mesto zadolžena za stike z javnostmi. Eden izmed kršiteljev je v policistko vrgel steklenico in jo poškodoval po glavi. Policija je na pomoč poslala še večje število policistov, ki so vzpostavili javni red in mir, dvema kršiteljema so odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje.

Poškodovani policistki so nudili pomoč v Zdravstvenem domu v Trebnjem, policisti in kriminalisti pa zdaj nadaljujejo preiskavo, zbirajo dodatna obvestila in ugotavljajo okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, pa tudi vrste drugih kršitev, Drenikova še navaja v policijskem poročilu.

