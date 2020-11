Udeležena v nesreči oba napihala

2.11.2020 | 13:10

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

V soboto okoli 17.30 so brežiški policisti odšli na kraj prometne nesreče. V Brežicah sta trčili dve osebni vozili, policisti pa so ugotovili, da je nesrečo povzročil 68-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 32-letni voznik. V nesreči poškodovanih ni bilo, nastala je le premoženjska škoda na udeleženih vozilih. Kot je v sporočilu za javnost napisala Alenka Drenik, na Policijski upravi Novo mesto zadolžena za stike z javnostmi, so policisti še ugotovili, da sta oba udeleženca vozila pod vplivom alkohola. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligramov alkohola, 32-letni voznik pa 0,35 miligramov. Obema so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pijan, brez izpita in brez tablic kršil karanteno

Metliški policisti so s petka na soboto ponoči v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki ga je odklonil. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan Nissan terrano, na vozilu pa ni imel nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Izdali so mu tudi plačilni nalog zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih.

Pijan vozil motor

Pri Trebnjem so policisti včeraj med redno kontrolo prometa ustavili motorista. Ugotovili so, da 26-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,58 miligramov alkohola. Motorno kolo znamke Honda so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan za volanom brez izpita

V Čatežu ob Savi so brežiški policisti sinoči okoli 22.ure ustavili voznika osebnega avtomobila Opel kadett. 19-letni kršitelj, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdložilni predlog.

Kot smo že poročali, se je v petek okoli 22.30 v naselju Dobruška vas stepla peterica, ki je napadla 39-letnega moškega. Ta je zaradi udarcev obležal na tleh, takrat pa ga je mladoletnik zabodel v predel vratu z neznanim ostrim predmetom.

Prav tako smo poročali o tem, da so trebanjski policisti v naselju Vejar posredovali zaradi zabave, na kateri se je zbralo okoli 50 gostov. Eden od njih je v poškodoval policistko, ko je vanjo vrgel steklenico.

Sicer pa se je v minulem vikendu zgodilo tudi več vlomov in tatvin. Na parkirnem prostoru stanovanjskega bloka v Podbrezniku je v noči s četrtka na petek nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz prtljažnika odnesel štiri nove pnevmatike. Na Otočcu je prejšnji teden nekdo vlomil v garažo in odtujil puhalnik listja, motorno žago in kosilnico. Škode je za okoli 1400 evrov.

V Dečjem selu je v petek med 18. in 19. uro nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit in bančne kartice. Lastnika je oškodoval za okoli 2.000 evrov. V petek zvečer je na pokopališču v Šentjerneju nekdo vlomil v svečomat. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V Dobravi pri Škocjanu je v soboto zvečer nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši. Po prvih ugotovitvah je ukradel reflektor in povzročil za okoli 500 evrov škode. Na parkirnem prostoru na Otočcu je v soboto med 19. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel denarnico z gotovino in bančno kartico.

V Semiču je neznanec v dneh od petka do nedelje vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno žago, udarno kladivo in udarni vijačnik. Z vlomom in tatvino je lastniku povzročil za okoli 2500 evrov škode. V Čučji Mlaki na območju Škocjana pa je neznanec včeraj okoli 18.ure vstopil v stanovanjskmo hišo skozi odklenjena vrata, pregledal prostore in ukradel denar in zlat nakit. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Tihotapili so tujce

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Čatežu ob Savi minulo noč ustavili voznika avtomobila Seat alhambra. Med postopkom so ugotovili, da državljan Sirije z urejenim statusom v Švici prevaža šest državljanov Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Izsledili in ustavili so še enega državljana Sirije, ki je državljanom Turčije nudil pomoč pri nezakonitem prehodu. Državljanoma Sirije, ki sta poskušala tujce prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijske postopke z državljani Turčije še niso zaključili.

Policisti Policijske uprave Novo mesto pa so med varovanjem državne meje na območju Trebnjega izsledili in prijeli dva državljana Alžirije in državljana Libije, na območju Velike Doline in Laz pa brežiški policisti še tri državljane Albanije, dva državljana Iraka in državljana Sirije, med tem ko so krški policisti na območju Podbočja in Mladja izsledili 15 državljanov Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policiste poklicali na pomoč 803-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako od petka do danes posredovali v 181 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 803 klice. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila sedmim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 44 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poskusa uboja, nasilja v družini, lahkih telesnim poškodb, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, so še zapisali v sporočilu za javnost na Policijski upravi Novo mesto.

R.M.