AVDIO: Popravljajo odsek ceste Velike Malence-Vrhovska vas

2.11.2020 | 15:30

Urejanje lokalne ceste V.Malence-Vrhovska vas (Foto: Občina Brežice)

Cerklje ob Krki - Konec letošnjega oktobra so v brežiški občini začeli obnavljati odsek lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas, dolg 900 metrov. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo celovito obnovili vozišče, vključno z menjavo spodnjega ustroja ceste, uredili odvodnjavanje meteornih voda in utrdili bankine. Vse to bo prispevalo k večji prometni varnosti. Vrednost pogodbenih del znaša 190.000 evrov, dela pa naj bi končali predvidoma 20.novembra letos.

900 metrski lokalni odsek sofinancirata Ministrstvo za obrambo RS in brežiška občina (Foto: Občina Brežice)

Investicije so se lotili skladno z dogovorom občine in ministrstva za obrambo, ki sofinancira vlaganja v lokalno infrastrukturo v bližini letališča Cerklje ob Krki. Ministrstvo za to naložbo prispeva polovico denarja.

Med prenovo cestnega oseka je ta povsem zaprt (Foto: Občina Brežice)

Občina Brežice v sporočilu za javnost krajanom sporoča, da bo ves čas obnove veljala popolna zapora ceste. Vse udeležence v prometu zato prosi za upoštevanje prometne signalizacije.

R.M.