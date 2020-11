Evropski denar za Obrtno podjetniško cono Šentrupert

2.11.2020 | 14:45

Občina Šentrupert je za OPC dobila evropski denar

Šentrupert - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert«. Vrednost projekta, ki ga bo izvedla Občina Šentrupert, znaša dobrih 950.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 439.000 evrov.

V okviru projekta bo urejena cesta do cone in zgrajen most čez potok Bistrica. Z izvedbo naložbe bo na voljo 0,78 hektara novih komunalno opremljenih površin, ki bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotavljale ustreznejše pogoje za opravljanje poslovnih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, so sporočili iz službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

R.M.