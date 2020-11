VIDEO: Zaprti športni centri? Brez panike, zamigajte od doma!

2.11.2020 | 15:00

Novo mesto - Zaradi aktualnih razmer so po vsej državi zaprli rekreacijske centre, še vedno pa je pomembno, da svojo telesno pripravljenost vzdržujemo doma. Pri tem vam bodo prav prišle brezplačne vsebine iz letošnjega Migimigi dneva, ki so le še do 11. novembra dostopne na spletu.

Za dostop do vsebin morate le oddati prijavo na www.migimigidan.si in tudi vi boste lahko zamigali v varnem okolju vaše dnevne sobe. Hitro razmigajte prste, saj časa za prijavo ni več veliko!

Pester nabor koristnih brezplačnih vsebin

Migimigi dan je tudi letos poskrbel za najboljše športne treninge, delavnice in predavanja. Tako boste s prijavo na www.migimigidan.si prejeli dostop do brezplačnih vaj za oblikovanje telesa in kurjenje kalorij ter tudi bolj sproščujoče treninge joge, v okviru katerih boste lahko z obrazno jogo razmigali tudi svoje mišice na obrazu. Med vsebinami pa ne manjkajo niti delavnice in predavanja o zdravi prehrani, zmanjševanju stresa, sproščanju mišic in mirnem in izpopolnjenem življenju.

Varno se razmigajte na Migimigi dnevu z najboljšimi strokovnjaki

Kopico športnih in drugih koristnih vsebin z letošnjega Migimigi dneva so ustvarili najboljši slovenski športni strokovnjaki. Na voljo so vam:

- Bootycamp s Patricio Pangeršič,

- trening za trebušček in zadnjico s Petro Parovel,

- vadbo antistress joge z Ano Devayani Kersnik Žvab,

- vadbo joge za moč: trebušni ogenj s Tinkaro Končar,

- delavnico samoobrambe z Rokom Derenčinom,

- Body attack trening z dr. Ivo Jurov,

- vadbo obrazne joge in predstavitev programa Louise Hay z Jasmino Turnšek,

- fizioterpevtsko delavnico z Dinom Murićem,

- delavnico učinkovitega zmanjševanja stresa z dr. Matejem Tušakom,

- predavanje: Hrana je vaš zaveznik, ne sovražnik z Jernejem Ogrinom in

- trening zumbe z Marjeto Pandža in Laro Klavora.

Med Migimigi vsebinami boste zagotovo tudi vi našli nekaj zase, zato se čimprej prijavite na www.migimigidan.si. Pohitite, saj so vsebine na spletu na voljo le še do 11. novembra!

Oglasno sporočilo

Migimigi dan, največja rekreacija na spletu!