Crvena zvezda je bila za Krko prevelik zalogaj

3.11.2020 | 07:35

Foto: Liga ABA

Beograd/Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v 5. krogu Lige ABA na gostovanju v Beogradu izgubili z vodilno Crveno zvezdo z 62:88 (15:18, 14:26, 17:23, 16:21).

Krkaši so začeli v peterki Nejc Barič, Rod Camphor, Leon Stergar, Miha Škedelj in Vasilije Vučetić. Prva četrtina je bila izenačena. Domači so sicer povedli s 5:0 in 7:2, a so krkaši na začetku 8. minute izenačili na 12. Prvo četrtino so le dobili domači z 18:15. Drugo četrtino so domači odprli z delnim izidom 8:3. Po minuti odmora so Krkaši dosegli pet točk za 23:26. Sledila je še minuta odmora domačih, po kateri so predvsem zaradi dobrega meta od daleč in številnih zadetih prostih metov domači ponovno začeli povečevati prednost. Sredi 18. minute so prvič imeli dvomestno prednost (38:28), ob polčasu pa je bilo 29:44.

Foto: Liga ABA

Na začetku drugega polčasa so se nekajkrat približali na 11 točk zaostanka, a so nato po minuti odmora v 24. minuti domači začeli ponovno povečevati prednost. Po treh četrtinah je bilo tako 46:67, do konca pa so prednost še nekoliko povečali.

Foto: Liga ABA

Liga ABA, 5. krog, 2.11.

Crvena zvezda – Krka 88:62 (18:15, 26:14, 23:17, 21:16)

Krka: Medved, Stergar 5 (2 sk), Jančar Jarc, Camphor 9 (2 as), Stipčević 3, Vrabac 13 (4 sk, 3 as), Barič 9 (6 sk, 7 as), Kosi, Škifić 11 (4 sk), Škedelj 3 (4 sk), Rebec 3 (2 as), Vučetić 6 (4 sk).

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Adin Vrabac 13

Največ skokov: Nejc Barič 6

Največ asistenc: Nejc Barič 7

Največ pridobljenih žog: Rok Stipčevič Adin Vrabac, Jure Škifić in Miha Škedelj 1

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Adin Vrabac 18

Izjavi po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke: "Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago. Glede na zelo solidno igro v prvem polčasu, smo ob polčasu zaostajali s preveliko razliko. Vesel sem, da so mladi igralci dokazali, da lahko na njih računamo tudi proti takšnim nasprotnikom, kot je Zvezda. Čaka nas dan premora, nato že nova tekma. Odigrali bomo šest tekem v 12 dneh in upam, da bomo čim bolj zdržali ta ritem."

Nejc Barič, igralec Krke: "Pričakovano težka tekma. Čestitke soigralcem za dobro borbo. Pričakovali smo, da bo Zvezda napadla na vse frontah. Borili smo se do konca tekme in to je bil tudi naš današnji cilj."

Krka ima v ABA ligi zmago in štiri poraze, v prihodnjem krogu pa bo v to soboto gostila Mornar iz Bara. Že jutri pa jo čaka gostovanje v državnem prvenstvu pri Šentjurju.

R.M.