Zagorelo v Kočevju

3.11.2020 | 08:25

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

V Kočevju je včeraj malo pred 13.uro zagorelo v servisni delavnici za popravilo vozil, na avtomobilskem dviragalu. Po do zdaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je lastnik opravljal dela na svojem vozilu in pri tem na rezervoarju goriva povzročil požar, ogenj pa se je razširil na nadstrešek in ostrešje objekta velikosti 20 x 20 metra.

Požar so pogasili gasilci PGD Livold in Kočevje. Poleg nadstreška, pod katerim je popravljal vozilo, je zagorel tudi odslužen, v neposredni bližini parkiran avto. Na kraj požara so prišli gasilci, ki so ogenj pogasili, policisti pa so opravili ogled kraja. Nadaljujejo tudi zbiranje obvestil, saj sumijo, da je šlo za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

R.M.