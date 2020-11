Katere zaščitne maske so najboljše? Stroka pravi, da kirurške.

3.11.2020 | 09:00

Na voljo imamo najrazličnejše zaščitne maske, a vse niso enako dobre. Predvsem pa je treba vedeti - maske so za zdravje, ne za modno revijo!

Novo mesto - Smrtno nevarni koronavirus ne bo kar izginil, z njim se bomo morali naučiti živeti, ravno tako pa tudi z zaščitno masko - dokazano je, da z njo rešujemo svoje življenje in življenja drugih.

Zaščitnih mask je ogromno, kupiti se da tako različne kirurške in respiratorne maske, ki filtrirajo zrak, kot čisto navadne iz blaga v najrazličnejših barvah in vzorcih.

Zaradi poplave raznovrstnih mask in informacij niso neumestna vprašanja, kako učinkovite so maske, katere ščitijo bolje, katere nudijo večjo varnost, skratka - katere so najprimernejše za vsakdanjo uporabo.

Vsaka maska boljša kot nič

»Vsaka maska je boljša kot nič. Uporabljali smo že tudi razna pokrivala, kot sta ruta in šal, da bi zaščitili ustni in nosni predel,« pravi Ingrid Jaklič, diplomirana sanitarna inženirka, ki se v Splošni bolnišnici Novo mesto ukvarja s hospitalno higieno.

Zakaj je nošenje maske smiselno? »Z nošenjem maske se zmanjša možnost prenosa virusa od tistih, ki so že okuženi, pa še nimajo znakov okužbe. Če si boste nadeli kakršnokoli zaščito za usta in nos, boste zaščitili predvsem druge, a če si bodo tudi ti nadeli masko, bodo zaščitili vas. Ker se pri nošenju maske manj pogosto dotikamo obraza, pravzaprav vsak dodatno zaščiti tudi sebe. Če bomo torej masko nosili vsi, bomo ščitili drug drugega,« pove Jakličeva in k temu poziva tudi zdravstvena stroka.

Najboljše so kirurške maske

Jakličeva poudari, da 100-odstotne zaščite pred virusi, tudi drugimi, ne le koronavirusom, ni, a treba je storiti vse, da je tveganje čim manjše. Pri tem prisega na zdravo kmečko pamet.

»Dejstvo je, da se bomo morali z masko naučiti živeti. Koronavirus ne bo kar izginil, čeprav bo njegova intenzivnost sčasoma izzvenela, zato je treba vse ukrepe stroke, od nošenja zaščitnih mask do varnostne medsebojne razdalje in umivanja rok - na osnovni higienski standard smo v 21. stoletji žal kar pozabili! - res upoštevati. Naj nam to ne bo težko! Zavedati se moramo, kako smo soodvisni drug od drugega in na ta način pokažemo solidarnost, sočutje, kolektivni duh in skrb za drugega, ki nam mora biti mar. Ne bodimo taki egoisti,« pravi Jakličeva.

Najboljše so kirurške maske, pravi stroka.

Tam, kjer ni tako velikega tveganja okužb, kar velja za okolje, kjer se vsakodnevno gibljemo »navadni« ljudje (na sprehodu, v trgovini,…) so za uporabo zelo dobre zdravniške ali kirurške troslojne maske TIP 2, ki se jih da kupiti v trgovinah ali lekarnah. Primerne so za enkratno uporabo, saj te maske niso odporne na vlago, zato jih je treba menjavati na dve do štiri ure. Zaščita se namreč zmanjša, če se premočijo.

Nekateri so maske šivajo doma, iz blaga.

Da troslojne medicinske obrazne maske TIP 2 nudijo primerno varnost za ljudi v vsakdanjem življenju, potrdi tudi mag. farmacije in vodja Lekarne Mačkovec v novomeški Qlandiji Sabina Repše.

Na voljo jih imajo dovolj, pove pa, da pri maskah ne gre pozabiti na nespornost certifikata pooblaščenega certifikavca iz EU, ki ga vse maske na slovenskem tržišču nimajo.

Več o zaščitnih maskah, kako jih pravilno nositi in vzdrževati, zlasti to velja za maske iz blaga, ter o smiselnosti takšne zaščite, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj