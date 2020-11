DSO Novo mesto: okuženi nekateri stanovalci in zaposleni

3.11.2020 | 09:15

DSO Novo mesto (Foto: arhiv lokalno.si)

Novo mesto - Poročali smo že, da se v Domu starejših občanov v Novem mestu - tako kot v večini teh ustanov po državi, spopadajo s korona virusom. Petkovi rezultati testov na okužbo so bili pri vseh 105 testiranih stanovalcih, negativni. Teste so opravili tudi pri 26 zaposlenih, med njimi pa so bili trije pozitivni. Naknadno so med vikendom testirali še šest stanovalcev in od teh so bili štirje pozitivni.

Trenutno je v domu pozitivnih na covid-19 11 stanovalcev in 9 zaposlenih, bodo pa testiranja nadaljevali tudi v tem tednu. Okužene stanovalce so začasno že preselili v kovid bolnišnice Novo mesto, Brežice in Topolšica, a naj bi se že v tem tednu vrnili v dom, kjer je zanje že pripravljena rdeča cona. Redno spremljajo tudi zdravstveno stanje ostalih stanovalcev, prav tako pa poostreno izvajajo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužb pri stanovalcih in zaposlenih. Da bi preprečili širitve, se stanovalci zadržujejo v svojih sobah, dom pa za obiskovalce ostaja zaprt.

R.M.