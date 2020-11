Okužbe tudi med zaposlenimi v novomeški bolnišnici

3.11.2020 | 10:40

Foto: arhiv DL/B.B.

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 68 covid bolnikov, med njimi jih 8 potrebuje intenzivno terapijo. Glede na trenutno epidemiološko situacijo oziroma na porast okužb v državi, ki se še kar ne umirja, je z današnjim dnem v novomeški covid bolnišnici na voljo 80 postelj, med njimi 10 na intenzivnem oddelku, je v izjavi za javnost zapisalo vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto.

Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan ob tem pravi: »Pri takšni številki se seveda začne vprašanje, kako naprej. Kadrovsko situacijo zaenkrat še obvladujemo, vendar bo to z naraščanjem števila postelj postalo izjemno velik izziv. Zato smo že pozvali, zaenkrat zgolj na zalogo, študente višjih letnikov Zdravstvene fakultete, medicinske sestre, ki so se upokojile zadnji dve leti in tudi prostovoljce,« pravi Kramar Zupanova.

Okužbe s covidom-19 se namreč širijo tudi med zaposlenimi. Trenutno je okuženih in v karanteni okoli 50 zaposlenih. V novomeški bolnišnici si po zagotovilih vodstva prizadevajo, da bi čim manj zapirali, zato trenutno zgolj zmanjšujejo in združujejo ne nujne programe, kar pomeni, da pretežno sprejemajo samo paciente s stopnjo napotitve »pod nujno« in »zelo hitro«.

Vodstvo bolnišnice je prebivalstvo pozvalo, da se drži ukrepov in tako pomaga ekipam, ki delajo vse, da bi se razmere izboljšale. Upajo, da bo zdravstvo vzdržalo in da bo dobil pomoč čisto vsak, ki jo potrebuje, so še zapisali v izjavi za javnost Splošne bolnišnice Novo mesto.

R.M.