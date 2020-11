Prikazovalniki hitrosti za Metliko, Mirno Peč in Kočevje

3.11.2020 | 12:30

Prikazovalniki hitrosti (Foto: Agencija za varnost prometa)

Ljubljana - Agencija za varnost prometa je že desetič pripravila poziv za enoletni brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti Vi vozite. Na poziv se je prijavilo 34 občin, strokovna komisija pa jih je nato izbrala 15, ki so v so v teh dneh prejele prikazovalnike hitrosti v brezplačni enoletni najem, so sporočili z agencije.

Prikazovalnik hitrosti Vi vozite so tako med drugim prejele tudi občine v naši regiji in sicer Kočevje, Metlika in Mirna Peč. Med merili za izbiro občin so bili podatki o številu prometnih nesreč, umrlih, hudo telesno in lažje telesno poškodovanih oseb, večja ogroženost ranljivih skupin udeležencev v prometu, najbolj prometna območja in načrt promocije aktivnosti pridobitve prikazovalnika.

Agencija za varnost prometa želi s prikazovalniki hitrosti spodbujati k umirjeni, odgovorni in strpni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej najbolj ranljivih, pešcev in kolesarjev, so zapisali na STA.

Prikazovalnik hitrosti namesti občina in z njim v času brezplačnega najema tudi upravlja. Kot zagotavljajo na agenciji, je njegova namestitev dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. Podatki agencije namreč kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno tudi tedaj, ko nadzor ni očiten.

Ravno prehitra vožnja je še vedno zelo pogost vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Policija je od začetka leta pa do konca septembra ugotovila več kot 87.000 kršitev s področja hitrosti, v tem času pa je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah ugasnilo 22 življenj, opozarjajo na agenciji. Omejitve hitrosti in predvsem njihovo dosledno spoštovanje so zato ključnega pomena, predvsem v naseljih.

R.M./STA