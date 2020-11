AVDIO: Monografija ob 500-letnici posvetitve župnijske cerkve v Šentrupertu

3.11.2020 | 13:00

S predstavitve monografije (Foto: Lapego)

Šentrupert - Župnijska cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem je 14. oktobra letos slavila 500-letnico izgradnje, opreme in posvetitve. Ob tej priložnosti so Slovensko konservatorsko društvo ter župnija in občina Šentrupert izdali znanstveno monografijo.

Gotski okni predirata južno fasado šentrupertske cerkve(Foto: Marko Pršina)

Monografija z naslovom »Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem: 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve« je delo treh vidnih slovenskih strokovnjakov – dr. Mihe Šimca, dr. Julijane Visočnik in dr. Roberta Peskarja, ki je delo tudi uredil, ob tem pa povedal: »Župnijsko cerkev v Šentrupertu uvrščamo med najpomembnejše pražupnije in župnijska središča in med tri najpomembnejše gotske cerkve na Dolenjskem, saj je močno vplivala na razvoj poznogotske arhitekture v tem prostoru, istočasno pa je njena današnja pojavnost rezultat značilnih kulturnih, gradbenih, gospodarskih in drugih procesov v obravnavanem prostoru skozi stoletja, pri čemer odslikava kulturne pojave širšega srednjeevropskega prostora. Nekatere njene pojavne oblike razrešujejo ali nakazujejo rešitve celo za nekatera doslej nerešena vprašanja v okviru raziskav pomembnejše evropske gotske arhitekture.«

Znanstvena monografija obsega 320 reprezentančno oblikovanih strani, ki jih krasi več kot 150 vrhunskih fotografij in drugo grafično gradivo. Monografija je ugledala luč sveta ob sodelovanju Slovenskega konservatorskega društva, župnije in Občine Šentrupert ter s pomočjo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstva za kulturo in posameznih lokalnih podjetnikov oziroma podjetij. Cerkev kot primer arhitekture tvornosti iz obdobja gotike in njen širši pomen sta sicer že več desetletij predmet različnih raziskav in interpretacij in tudi knjižnih objav, vendar pa, če izvzamemo monografijo Ivana Steklase iz leta 1913, šele monografija polni vrzel in celovito prikazuje njene pojavne oblike, vrednote in pomene.

Grobnica družine Barbo v pokopališki kapeli po obnovi (Foto: Marko Pršina)

»Znanstvena monografija o župnijski cerkvi sv. Ruperta in drugi sakralni dediščini v našem kraju je pomemben prispevek k poznavanju naše cerkve, naše dediščine. Poleg več kot stoletje stare knjige Ivana Steklase je zanesljiv temelj za vse morebitne nadaljnje študije o našem kulturnem in verskem spomeniku, ki močno presega tako občinske kot regionalne okvire,« je povedal župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

Šentrupertski župnik Jakob Trček pa je ob izidu monografije povedal: »Naša cerkev je stoletja skrivala skrivnosti, ki so prišle na dan, ko je nastajala monografija. Vesel sem, da bodo zdaj prišle tako do faranov kot do vseh, ki jim ni vseeno za kulturno dediščino. Čeprav je knjiga znanstvena publikacija, je napisana tako, da je razumljiva tudi manj poučenemu bralcu, saj je večina strokovnih izrazov dodatno obrazložena.«

Knjiga v prednaročilu do 6. novembra stane 20 evrov, redna cena bo 25 evrov. Javna predstavitev knjige bo predvidoma sredi prihodnjega leta, ob šentrupertskem občinskem prazniku, do takrat pa bo monografija dosegljiva preko spletnih kontaktov Slovenskega konservatorskega društva, na Občini Šentrupert oziroma na vstopni točki Dežele kozolcev ter na sedežu Župnije Šentrupert.

P.K.L.

