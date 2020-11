Prijeli serijskega vlomilca v avtomobile

3.11.2020 | 13:30

Simbolna fotografija (foto: PU NM)

Novomeški policisti so bili v oktobru obveščeni o več vlomih v osebne avtomobile na območju Novega mesta. Storilec je vlamljal v avtomobile tako da je razbil stekla in iz vozil kradel predvsem gotovino in osebne dokumente, so zapisali v današnjem policijskem poročilu PU Novo mesto. V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbrali obvestila. Med preiskavo so ugotovili, da je vlomov v najmanj sedem vozil osumljen 37-letni moški iz Novega mesta. Po opravljeni hišni preiskavi so osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Obnašajmo se samozaščitno!

Policisti ugotavljajo, da so žrtve kaznivih dejanj vlomov v vozila največkrat vozniki, ki na vidnih mestih v vozilih nezavarovane puščajo različne predmete – od torbic, denarnic, do oblačil, mobilnih telefonov in celo računalnikov. Storilci v vozila vlamljajo predvsem v večernih in nočnih urah na način, da razbijejo stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilu. Policija zato občane poziva, da upoštevajo osnovne samozaščitne ukrepe, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. Vsem svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov, predvsem pa, da vozila zaklepajo. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru bistveno večja kot je vrednost odtujenih predmetov.

Vlom

V današnjem policijskem poročilu PU Novo mesto še navajajo, da je v Semiču v dneh od petka do včeraj nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil akumulatorski vrtalnik in posodo z gorivom.

Policija prejela 153 klicev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 45 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 153 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj in vloma. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, še piše v današnjem policijskem poročilu.

