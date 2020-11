FOTO: Trebanjski levi se vračajo na delo

3.11.2020 | 14:00

Zacetek treninga in konec karantene (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Zasedba trebanjskega Trima se je za nekaj dni zaradi zdravstvenih težav znašla na stranskem tiru, včeraj dopoldne pa so se fantje vnovič zbrali v dvorani. Trebanjski levi bodo dvakrat dnevno trenirali po začrtanem programu, z izjemo trojice slovenskih članskih reprezentantov – Uroša Zormana, Gregorja Potočnika in Tima Butkovca. Slednji bo v dopoldanskih urah vodil kondicijske treninge Trebanjcev.

Trebanjski rokometaši so bili ob odpovedi tekme z Rhein-Neckar Lӧwnom primorani oditi za dober teden v karanteno, ki so jo končali prejšnji teden, tako da so imeli nekaj dni treninge na daljavo. Včeraj se je ekipa vnovič zbrala v dvorani, a nekoliko oslabljena, piše na uradni spletni strani kluba. Gregor Potočnik, Uroš Zorman ter Tim Butkovec so del slovenske izbrane vrste, z ekipo pa prav tako ne trenirata Darko Cingesar, ki je prav tako slovenski reprezentant in Dino Hamidović, sicer član reprezentance BiH. Obema so simptomi koronavirusne bolezni izginili šele pred nekaj dnevi.

Ta teden trebanjski levi trenirajo dvakrat dnevno, piše na spletni strani kluba. V dopoldanskem terminu je poudarek predvsem na kondicijski pripravi pod vodstvom Tima Butkovca, popoldne pa rokometni del prevzema pomočnik trenerja Marko Mežnaršič.

»Fantje so s treningi začeli šele prejšnji teden, zato se bomo te dni na dopoldanskih treningih posvetili predvsem telesni pripravi. Pred nami je naporen ritem novembrskih tekem, zato se moramo nanje čim bolje pripraviti, tako rokometno kot tudi telesno,« je povedal kondicijski trener RK Trimo Trebnje, Tim Butkovec.

