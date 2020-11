Kje ne bo elektrike?

4.11.2020 | 07:20

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu poročajo, da je v naselju Sovinek v občini Semič sinoči okoli 21.40 ure zagorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so ogenj pogasili. Ogenj je avto povsem uničil. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Sicer pa so na centru posredovali štiri klice za nujno medicinsko pomoč, o povoženi živali pa obvestili higienike.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Brežicah pa poročajo o požaru v dimniku stanovanjskega objekta. V naselju Gabrje v brežiški občini so namreč včeraj okoli 17.15 ure zagorele saje. Gasilci PGD Gabrje in Veliki Obrež so pogasili požar, pregledali dimnik in njegovo okolico ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske služb

In kako bo z elektrooskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes od 14. do 15.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem na območju TP POD GOZDOM in sicer na izvodu TKG R.O. STARO NASELJE.

Nadzorništvo Šentjernej pa sporoča, da bo motena dobava elektrike danes od 11. do 14.ure na območju TP DOL. VRHPOLJE 1975, med 11. in 13. pa na območju TP JAVOROVICA 1979.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

