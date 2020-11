Malo dražji vrtec v Škocjanu

4.11.2020 | 08:30

Svetniki so dvignili roke za podražitev vrtca.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan.

Nastop otrok ob odprtju dograjenega vrtca v Škocjanu pred tremi leti.

Škocjan - Od 1. novembra veljajo nove, malce višje cene programov v vrtcu Radovednež, ki deluje pri OŠ Frana Metelka Škocjan, ter v vrtcu pri podružnični enoti na Bučki.

Tako so na zadnji občinski seji sklenili občinski svetniki in to brez kake debate, saj je podražitev za starše minimalna. Večina jih sodi v 4. in 5. dohodkovni razred, kjer so ta povišanja zmerna ali celo nizka, pravi ravnateljica šole in vrtca Irena Čengija Peterlin, ki je pojasnila razloge za povišanje, to je strošek dela.



Cene vzgojno varstvenih storitev tako sedaj znašajo: v prvem starostnem obdobju je tri odstotke višja, kar pomeni, da cena znaša 495 evrov (prej 481), v drugem starostnem obdobju so predlagali 8,6-odstotno povišanje, kar je prineslo ceno 392 evrov (prej 361), v kombiniranih oddelkih pa je bilo povišanje 7,3- odstotno, kar pomeni novo ceno 432 evrov (prej 402).

Dnevni strošek živil za otrok znaša 1,71 evra.

Prejšnje cene so veljale od aprila lani, a pri takratnem izračunu v dogovoru z občino niso bile upoštevane vse postavke, saj bi bila 20- odstotna podražitev za starše preveč. Takrat so cene za starše zvišali za slabih 10 odstotkov, ostalo so primaknili iz občinskega proračuna.

Kot je bilo slišati na občinski seji, so ekonomske cene programov v Vrtcu Radovednež - letos ga v desetih oddelkih, od tega treh na Bučki, obiskuje 170 otrok - kljub povišanju še vedno najnižje v širši dolenjski regiji.

Besedilo in foto: L. Markelj