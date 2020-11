Voznica imela v krvi kar 1,6 promila alkohola

4.11.2020 | 09:50

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

V Novem mestu so policisti sinoči okoli 20.ure ustavili voznico osebnega vozila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Izkazalo se je, da ima 36-letna kršiteljica v litru izdihanega zraka kar 0,77 miligrama alkohola. Kot je v današnjem poročilu zapisala Alenka Drenik s PU Novo mesto, so kršiteljici policisti odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Hitrost in alkohol sta ga odnesla v gospodarski objekt

V okolici Šentjerneja se je sinoči okoli 19.ure zgodila prometna nesreča. 28-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v gospodarski objekt. Na kraj dogodka so prispeli tudi šentjernejski policisti, pri preverjanju alkoholiziranosti pa ugotovili, da je imel povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka 0,56 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovali počitniško hišico, kradli orodje

V Sremiču na območju Policijske postaje Krško je v dneh od petka do včeraj nekdo poškodoval stekla na počitniški hiši in lastniku povzročil za okoli 700 evrov škode. V Dečji vasi na območju Policijske postaje Trebnje pa je včeraj popoldne nekdo vlomil v garažo in ukradel motorno žago, udarno kladivo, baterijski vrtalnik in kovček z orodjem.

Izsledili 10 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med varovanjem državne meje na območju Rigonc izsledili štiri državljane Afganistana, na območju Planine v Podbočju pet državljanov Bangladeša in na območju Žuničev državljana Maroka. Policijskih postopkov s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključili.

Klicali so jih 176-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 42 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 176 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah in v Šmarjeti so zasegli avtomobila kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin, posredovali pa tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje, je še zapisano v današnjem poročilu o dogajanju na območju Policijske uprave Novo mesto.

R.M.