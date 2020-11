Umrl častni občan Jože Frelih

4.11.2020 | 10:35

Foto: R. N., arhiv DL

Šentrupert - »Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš častni občan Občine Šentrupert Jože Frelih, velik mož, ki je naziv častnega občana prejel leta 2009,« so danes zapisali na spletni strani šentrupertske občine.

Naziv častni občan je prejel za vseživljenjsko povezanost s krajem, ko je, predvsem kot predsednik krajevne skupnosti, skrbel za razvoj osnovne infrastrukture, z razvojem samostojne dejavnosti pa je postavil temelje za nova delovna mesta. »Izjemen je njegov prispevek na področju vinogradništva, predvsem pri promociji cvička in s tem Šentruperta, prav tako pa je je bil med prvimi. Vseskozi je spodbujal tudi ustanovitev občine Šentrupert, da bi združeni v samostojni občini uresničili načrtovano in polno zaživeli,« so še zapisali.

Jože Frelih, ki se je s svojim delom in osebnostjo z velikimi črkami zapisal v zgodovino rodnega Šentruperta, je pred dvema letoma praznoval 90 let in lokalna skupnost mu je takrat s še nekaterimi društvi pripravila poseben sprejem, na katerem so se poklonili prvemu častnemu občanu šentrupertske občine. »Najbolj sem ponosen na svojega sina, na družino in tudi na Šentrupert. Delali smo, ustvarjali smo, veliko delovnih mest sem zamenjal, a povsod, kjer sem bil, smo nekaj ustvarili,« je takrat povedal Jože Frelih.

R. N.