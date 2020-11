AVDIO: Kolesarska in pešpot ob Cesti svobode bo nared konec tega meseca

4.11.2020 | 11:00

V Brežicah urejajo Cesto svobode (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Med številnimi naložbami v cestno infrastrukturo Občine Brežice je tudi urejanje pločnikov in površin za pešce in kolesarje z namenom izboljšanja prometne varnosti za najranljivejše udeležence v prometu.

Investicija bo stala 134 tisoč evrov (Foto: Občina Brežice)

Dela bo novomeški CGP končal konec tega meseca (Foto: Občina Brežice)

Do konca tega meseca bodo tako na odseku ob Cesti svobode v Brežicah od rondoja v Črncu do bencinskega servisa OMV uredili površine za kolesarje in pešce v dolžini približno 320 m. Župan občine Brežice Ivan Molan je ob tem povedal: »Investicija v vrednosti 134.000 evrov predstavlja prvo fazo projekta ureditev površin od rondoja Črnc do rondoja pri Tušu. Ob izgradnji površin v dolžini 320 metrov in širini 3 metre bomo uredili tudi odvodnjavanje in javno razsvetljavo.« Izvajalec del je novomeški CGP.

Gradnjo ob državni cesti – Cesta svobode - izvajajo ob polovični zapori vozišča, zato naj bodo udeleženci v prometu, ob spoštovanju prometne signalizacije, še posebej previdni, so na občini Brežice zapisali v izjavi za javnost.

R.M.

