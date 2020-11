Streslo je Žužemberk

4.11.2020 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Žužemberk - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4.04 zabeležili šibak potresni sunek magnitude 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Žužemberka.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Žužemberka, Drenja, Mačkovca pri Dvoru, Rapljeva in Vrbovca, so še sporočili z Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

R.M.