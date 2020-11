Včeraj še 2027 novo okuženih in 29 mrtvih

4.11.2020 | 11:50

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Ljubljana - V Sloveniji so po podatkih vlade včeraj opravili 6.311 testov, novo okuženih s covidom-19 je bilo 2.027.Delež pozitivnih testov je 32-odstoten. V bolnišnicah je 979 bolnikov s covidom-19, 158 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili 63 oseb, umrlo pa je 29 bolnikov s covidom-19.

Včeraj so primerjavi s prejšnjimi dnevi opravili več testov. Prag 2000 novih okužb smo nazadnje presegli minulo sredo. A navkljub višjemu številu novih okužb na dnevni ravni in tudi večjemu deležu pozitivnih testov, ki je 32-odstoten, pa nam reprodukcijsko število R (koliko drugih okuži en prebivalec) še naprej pada, kar je dragocen, spodbuden in pomemben podatek, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Pa ukrepi delujejo?

Ti podatki kažejo, da je 1. novembra en okužen prebivalec okužil 1,21 prebivalca, 2. novembra 1,17, medtem ko je bilo 3. novembra reprodukcijsko število 1,14. Ta prikaz se relativno hitro spušča proti mejniku, ko nekdo okuži enega prebivalca. To bomo, po Kacinovih ocenah, dosegli v treh ali štirih dneh. Tudi število novih primerov na 100.000 prebivalcev se niža.

"Ta teden imamo dokaz, da so ukrepi, ki jih je sprejela vlada, in jih uveljavljajo občanke in občani, obrodili sadove. Na dolgi rok se nam zadeve popravljajo," ugotavlja Kacin.

Po njegovih navedbah pa današnjih podatkov nikakor ne gre razumeti kot olajšanje, da bi si oddahnili in prenehali upoštevati navodila in priporočila strokovnjakov, ampak nasprotno. Glede na razvoj epidemije pri nas in v Evropi je zdaj že jasno, da bodo morali nekateri ukrepi veljati dlje časa, je dejal Kacin. Če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko božične in novoletne praznike preživeli v krogu družine, a do takrat nas loči še nekaj negotovih tednov, je povedal Kacin. Spomnil je, da je to v današnjem nagovoru poudaril tudi premier Janez Janša.

Kdaj se bomo lahko oddahnili?

Vsaj še mesec dni bodo po Kacinovih besedah razmere ostale zelo resne, po tem pa nas najverjetneje čaka obdobje, ko bomo morali ostati zelo previdni, maksimalno odgovorni in ravnati preventivno.

Kot je pojasnil, je po državi še vedno kar nekaj precej močnih lokalnih žarišč okužb. V Beltincih je 30 novih okužb, Murski Soboti 38, Velenju 49, Celju 48, Slovenski Bistrici 29, Brežicah 23. Več žarišč ostaja tudi v Gorenjski regiji, v Škofji Loki je 49 novih okužb, Kranju pa 75.

Kacin je opozoril, da se ponovno pojavlja vnos virusa iz tujine, v torek je bilo sedem takih primerov.

Kako je v bolnišnicah?

Razmere v bolnišnicah še naprej ostajajo zelo resne, je opozoril Kacin. Bolnišnično oskrbo od včeraj potrebuje že 979 oseb, obolelih za covidom-19. Od konca septembra se število novo sprejetih bolnikov še vedno povečuje. Kacin je opozoril na dejanski porast števila novo sprejetih bolnikov s covidom-19 ob upoštevanju odpustov iz bolnišnic in preminulih bolnikov. 3. novembra je bilo 57 takih sprejemov na milijon prebivalcev.

Prav visoko število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, in tistih, ki morajo na intenzivno nego, je ključno pri vprašanju sproščanja ali podaljšanja ukrepov. Kacin opozarja na razvoj bolezni v 14 dneh od okužbe, zaradi česar je v naslednjih desetih dneh še vedno pričakovati več priliva novih bolnikov kot odpuščenih iz bolnišnice. "Dokler bo temu tako, bo vlada na predlog svetovalne skupine izredno konzervativna in ne bo tvegala nobene sprostitve, ki bi nas morda ponovno zdrsnila v vode, iz katerih smo pravkar prišli," je pojasnil.

Lahko kmalu pričakujemo spet otroke v šolah?

Ob vprašanju morebitnega sproščanja nekaterih storitvenih dejavnosti pa je spomnil še na vprašanje pouka prihodnji teden. V drugi polovici današnjega dne se bodo po njegovih navedbah s pristojno ministrico Simono Kustec in nekaterimi drugimi ministri pogovarjali, če bi morda morali kakšen ukrep vsaj delno sprostiti. A ne zato, ker so se razmere toliko popravile, ampak morda zato, ker je kaj nujno potrebnega, je poudaril vladni govorec za covid-19.

Po podatkih vlade so v Sloveniji doslej opravili 380.559 testov, potrdili so 39.340 okužb, umrlo pa je 441 bolnikov s covidom-19.

Kacin je na novinarski konferenci še spomnil, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje v torek vzpostavil telefon za psihološko podporo prebivalcem v epidemiji.

R.M./STA