Okvara prekinila vodooskrbo

4.11.2020 | 12:00

Foto: arhiv DL

Krško - Zaradi okvare na vodovodnem omrežju bo danes do predvidoma 13.ure prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo na Kovinarski ulici v Krškem.

Ko pa bo voda vnovič pritekla iz pip, komunala uporabnikom svetuje, da pred izpiranjem odstranijo usmerjevalnike vode na pipah oziroma tako imenovane mrežice na pipah, ob tem pa naj opravijo tudi temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave. Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka, traja pa naj vsaj 15 minut, so sporočili iz krške komunale.

R.M.