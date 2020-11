Za sevniške ceste letos približno dva milijona evrov

4.11.2020 | 12:20

Foto: arhiv DL

Sevnica - V Občini Sevnica, kjer za vzdrževanje in prenovo cestne infrastrukture letno namenijo do dva milijona evrov, ob epidemiji covida-19 tovrstno delo ni zastalo. Posodobitve cestne infrastrukture so bile tudi letos usmerjene v izboljšanje prometne varnosti, je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku dejal župan Srečko Ocvirk.

Letos so se na Sevniškem lotili ureditve več križišč, preplastitev cest, ureditev odvodnjavanja in gradnje površin za pešce.

Med večjimi projekti, ki jih je po zakonu o financiranju občin denarno podprlo gospodarsko ministrstvo, so na občini navedli celovita rekonstrukcijska dela, ki so tekla na 200-metrskem odseku lokalne ceste v Lončarjevem Dolu. Ta skoraj 120.000 evrov vredna naložba je obsegala širitev cestišča z ureditvijo vodnega odtoka, zgraditev pločnika in opornih zidov ter ureditev javne razsvetljave.

Na 230-metrskem odseku lokalne ceste Boštanj-Grahovica in na 60-metrskem priključku lokalne ceste Boštanj-Vrh pri Boštanju so zgradili pločnik, uredili odtok in javno razsvetljave ter za ta dela odšteli dobrih 90.000 evrov.

Prenovili so tudi skoraj 600 metrov lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh, pri čemer so zamenjali spodnji ustroj vozišča, uredili odtok meteornih in zalednih voda, cestišče so razširili in ga na novo preplastili z asfaltom. Vsa tamkajšnja dela so stala nekaj več kot 120.000 evrov.

Med večjimi infrastrukturnimi naložbami so opozorili še na rekonstrukcijo kanalizacije na sevniški Prvomajski ulici, ki je obsegala tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode-Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini približno 400 metrov.

Dela so obsegala prenovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu, ter cestne razsvetljave. Naložba je terjala dobrih 300.000 evrov.

Sicer pa so med rednim letnim vzdrževanjem občinskih cest v Križišču prenovili most prek Mirne, Slovenske železnice pa so prenovile železniški most prek Save, ki Sevnico povezuje z Mirnsko dolino. Hkrati so v Boštanju prenovili železniški prehod, poroča STA.

Poleg omenjenih so na Sevniškem izvedli še več naložb v sanacije po naravnih nesrečah, za kar so skupaj odšteli nekaj manj kot 120.000 evrov. Šlo je za sanacijo ceste Gradec-Čanjska gora, prepusta v Stržišču, brežine ob javni poti Rovišče-Breška gora, plazovitega območja na javne poti Okič, brežine pod sevniškim gradom, brežine ob lokalni cesti Blanca-Poklek, ki še ni končana, in utrditev terena ceste v Apnenik, ki tudi še poteka, so še zapisali v gradivu novinarske konference.

R.M./STA