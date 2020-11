Konzorciju "Turizem v zidanicah" prestižna evropska nagrada

4.11.2020 | 13:00

Dolenjske zidanice, članice konzorcija, dobile evropsko nagrado za Vinski turizem 2020 (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Konzorcij Turizem v zidanicah je na letni konferenci ECTN (European Cultural Tourism Network) v konkurenci 13 turističnih produktov iz vse Evrope prejel prvo nagrado kot destinacija trajnostnega kulturnega turizma v kategoriji Vinski turizem 2020.

To je izjemno priznanje in spodbuda za nadaljnje delo, obenem pa pomeni tudi odlično promocijo. V nadaljnjem delovanju želijo še bolj poenotiti ponudbo in povečati prepoznavnost in kakovost.

Šolska zidanica je odličen primer kakovostne ponudbe (Foto: arhiv DL)

Kot so zapisali v izjavi za javnost, bodo po koncu epidemije covida-19 organizirali srečanje ponudnikov, zdaj, ko je nekaj več časa, pa je prav, da vsak zase razmisli, kako bi še lahko izboljšal svojo in skupno ponudbo.

V Konzorciju Turizem v zidanicah so že razmišljali o poenotenju kakovostne posteljnine s skupnim vezenim logotipom, prav tako naj bi bil ta znak na brisačah vseh ponudnikov, tudi ločevalni koši za smeti naj bi bili enotni. Načrtujejo tudi organizacijo skupnega tedenskega srečanja vseh gostov v zidanicah konzorcija, na katerem bi predstavili ponudbo celotne regije, predvsem pa si želijo še boljše povezanosti z lokalnimi ponudniki na področju gostinstva, kmetij, lokalnih znamenitosti in podobno.

»Hvala vsem, ki ste verjeli v naš produkt in iskrene čestitke vsem, ki svoje goste tako razvajate, da imamo tako imenitne ocene na Booking.com,«, pa je v izjavi zapisal tajnik konzorcija Matjaž Pavlin. Prepričan je, da bo Konzorcij Turizem v zidanicah po koncu epidemije še močnejši in še uspešnejši, zagotovo pa bo k temu pripomogla tudi ta izjemna evropska nagrada za destinacijo trajnostnega kulturnega turizma.

R.M.