LICITACIJA: Pomagajmo 5-letni Lini do boljšega zdravja!

4.11.2020 | 14:00

Lina bo na božični večer upihnila šesto svečko (foto: osebni arhiv)

Šentjanž - Na naše uredništvo sta se s pismom obrnila po pomoč starša 5-letne Line iz Šentjanža v občini Sevnica, mama Mirjana in oče Blaž Šukelj iz Posavja. S pomočjo dobrih ljudi in podjetij si namreč s posebno fb licitacijo prizadevata zbrati čim več denarja za prepotrebne terapije za malo Lino. Znesek je visok, saj zanje potrebujeta 60.000 evrov, sama pa tega ne zmoreta. V osebnem pismu prosita za pomoč vse, ki bi zmogli prispevati vsaj kakšen evro, kajti le tako bo Lini omogočeno napredovanje. Takole sta zapisala:

"Za tiste, ki nas še ne poznate ….

Sva Mirjana in Blaž Šukelj iz Posavja, starša zelo posebni, zdaj skoraj 6-letni deklici Lini, rojeni v 24-tednu nosečnosti, ki ji življenje nikakor ne prizanaša, ob tem neizmerno trpiva tudi starša. Lina je zaradi nedonošenosti utrpela škodo, ki botruje njenim številnim diagnozam, ob trem pa ima tudi velik razvojni zaostanek in zmerno duševno motnjo. Lina je tako še vedno odvisna od 24-urne nege odrasle osebe. Prav zato sem kot mama ostala doma, da jo negujem, terapiram in vozim na terapije k strokovnjakom terapevtom.

Za Lino nama je uspelo najti kombinacijo terapij, ki so po petih letih vegetiranja kot edine začele pri hčerki kazati rezultate napredovanja na vseh področjih, vendar zanje potrebujemo minimalno 60.000 evrov. Gre za terapije z matičnimi celicami v Ukrajini, za terapije v hiperbarični kisikovi komori v Brežicah in za MNRI-terapije za spodbujanje in razvoj primitivnih refleksov. Lina ob teh terapijah končno začenja napredovati na vseh razvojih področjih, od govora, prehranjevanja, motorike, pa vse do gibanja in sodelovanja s terapevti in okolico," je še zapisano v objavljenem pismu.

In kaj vse je na licitaciji?

Linina starša sta na Facebooku pripravila predpraznično licitacijo za hčerkico Lino. Na licitaciji je veliko zanimivih predmetov, med drugim tudi zlata ogrlica z briljanti Zlatarne Celje, vredna 1.563 evrov, njena izklicna cena pa je na primer 500 evrov. Tu je tudi dres slovitega kolesarja Primoža Rogliča in številnih drugih uspešnih slovenskih športnikov, pa športni rekviziti in predmeti, ki so jih prispevala različna podjetja. Med drugim tudi kristalna vaza Steklarne Rogaška, pa zanimiva umetniška dela, boni za prestižne pogostitve, fotografiranje in vikend pakete, oblačila in modni dodatki priznanih slovenskih oblikovalcev, nakit, knjižna dela, kozmetika, prestižna eterična olja, vile, angeli in drugo. Licitacija poteka v vzdušju obdarovanja. S sodelovanjem na licitaciji ne boste obdarovali le sebe, svojih bližnjih in/ali prijateljev, ampak tudi malo navihanko Lino, ki bo na božič upihnila šesto svečko. S sodelovanjem na licitaciji ji boste omogočili, da še naprej obiskuje nujno potrebne terapije, ki ji tako zelo koristijo. Že lani septembra, ko jih je bila deležna prvič, so dobesedno sprožile njen razvoj na način kot bi se sicer moral sprožiti sam ob njenem rojstvu.

Dres slovitega kolesarja Primoža Rogliča (foto: FB)

Denar od licitiranih izdelkov se bo nakazoval neposredno na Linin TRR-račun, ki je že ves čas zbiranja odprt pri Škofijski Karitas Celje/TRR: SI56 0510 0801 5567 619/Sklic: 29365 (obvezen podatek)/Namen: za Lino.

"Neizmerno bova hvaležna vsakemu posamezniku za podporo in pomoč, neizmerno bova cenila tudi vaše sodelovanje, da glas o licitaciji ponesete in razširite med sorodnike in prijatelje, da doseže širšo javnost, da nas končno spoznajo tudi tisti, ki nas še ne," sta v pismu še zapisala Linina starša Mirjana in Blaž Šukelj.

R.M.