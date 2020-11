Nagrada Igorja Zabela 2020 Zdenki Badovinac

4.11.2020 | 14:20

Zdenka Badovinac (Foto: Wikipedia)

Ljubljana - Nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2020 prejme kuratorka, umetnostna zgodovinarka in piska ter dolgoletna direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac, po rodu Metličanka. Nagrada, vredna 40.000 evrov, ji bo podeljena 4. decembra. Sicer pa štipendije Igorja Zabela za letošnje leto prejmejo Slavčo Dimitrov, Katalin Erdodi in Ivana Bago.

Nagrado Igorja Zabela bienalno za izjemne dosežke podeljujeta Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo ter Erste sklad, in sicer kustosom, umetnostnim zgodovinarjem, teoretikom, piscem in kritikom, katerih delo podpira, razvija ali raziskuje področje vizualne umetnosti in kulture srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Letošnja mednarodna žirija v sestavi sarajevske umetnice Šejle Kamerič, britanskega umetnostnega zgodovinarja Antonyja Gardnerja ter madžarske kuratorke in direktorice Muzeja sodobne umetnosti Leipzig Franciske Zolyom je na podlagi nominacij nagrado namenila Zdenki Badovinac.

Žirija jo prepoznava kot eno najpomembnejših in najbolj zavzetih lokalno zasidranih in globalno povezanih akterjev na področju kulturne produkcije v zadnjih desetletjih. Nagrajena bo "za izreden institucionalni vodstveni doprinos v vlogi direktorice Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) v Ljubljani, za radikalno kuratorsko delo ter pomembne tekstovne in uredniške prispevke k mednarodnemu diskurzu o geopolitiki sodobne umetnosti vzhodne Evrope in globalne umetnostne zgodovine", piše v sporočilu za javnost.

Poleg glavne nagrade so podeljene tudi štipendije Igorja Zabela. Po izboru žirije jo prejmeta makedonski aktivist, kulturni teoretik in kurator Slavčo Dimitrov "za izjemen doprinos k preosmišljanju kulturnega in družbenega življenja, ki v ospredje svoje vizije postavlja pravice in boje LGBTQIA+ in žensk v regiji Zahodnega Balkana", ter na Dunaju in v Budimpešti delujoča kuratorka, dramaturginja in kulturna delavka Katalin Erdodi "na podlagi svoje v lokalno okolje vpete in vključujoče kuratorske prakse, ki jo odlikujejo širina, kritična refleksija in igrivost".

Prejemnico tretje štipendije pa podeli aktualni nagrajenec. Zdenka Badovinac jo je namenila hrvaški kuratorki, umetnostni zgodovinarki in piski Ivani Bago "za odličnost in vztrajnost pri umetnostnozgodovinskem raziskovanju, pisanju in razstavljanju jugoslovanske in vzhodnoevropske umetnosti".

Nagrada Igorja Zabela je pobuda Erste sklada z Dunaja, ki jo od leta 2008 bienalno podeljuje z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo. Nagradni sklad, ki znaša kar 76.000 evrov (40.000 evrov za glavno nagrado in po 12.000 evrov za tri delovne štipendije), uvršča nagrado Igorja Zabela med najprestižnejša priznanja za kulturne dejavnosti na področju srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Slavnostna podelitev nagrade Igorja Zabela bo 4. decembra potekala v ljubljanski Dvorani Tabor, hkrati s spletnim prenosom, še piše v sporočilu za javnost.

R.M./STA