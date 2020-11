COVID-19: Najhuje v Novem mestu in v Brežicah

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Na območju širše jugovzhodne regije je bilo včeraj na novo okuženih največ v Novem mestu – 29 in v Brežicah, 23 s covidom-19. Visoka številka je tudi še na območju občine Trebnje, kjer so včeraj zaznali 21 novo okuženih. V Črnomlju je bilo 17 takšnih primerov, 12 v Kočevju, 11 v Krškem, v Ivančni Gorici 10, 9 v občini Sevnica, 8 v Šentjerneju, 6 v občini Straža, na Mirni 5, v Semiču in Ribnici po 4.

Po trije novo okuženi so v občinah Žužemberk, Mirna Peč, Šentrupert in Metlika, 2 novo okužena sta bila včeraj v občinah Šmarješke Toplice, Velike Lašče, Sodražica in Dobrepolje, po enega pa so dobili še v občinah Dolenjske Toplice, Škocjan in Bistrica ob Sotli.

Brez novih okužb so bili včeraj v občinah Mokronog-Trebelno, Kostanjevica na Krki, Radeče, Loški Potok, Osilnica in Kostel.

R.M.