S strehe rešili dve mucki

4.11.2020 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Danes popoldne ob 14.53 so v Mokronogu gasilci PGD Mokronog s strehe stanovanjske hiše rešili dva mačka.

Zagorele saje

Včeraj popoldne ob 17.15 so v naselju Gabrje v občini Brežice zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Gabrje in PGD Veliki Obrež so pogasili požar, pregledali dimnik in njegovo okolico ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Avto zaradi požar uničen

Sinoči ob 21.40 je v naselju Sovinek, občina Semič, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so ogenj pogasili. Avto je uničen. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

L. M.