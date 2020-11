Na ogled digitalna zbirka zapuščine Vilme Bukovec

5.11.2020 | 19:00

Zapuščina operne primadone Vilme Bukovec, častne občanke občin Trebnje in Metlika. (Foto: Knjižnica Pavla Golie Trebnje)

Trebnje - Letos mineva 100 let od rojstva Vilme Bukovec Kambič in dr. Alojzija Šuštarja.

Zadnji septembrski večer so v Knjižnici Pavla Golie v sodelovanju z Občino Trebnje pripravili predstavitev knjige Vilma Bukovčeva, primadona za vse čase, ki jo je napisal Marko Košir. V pogovoru z avtorjem so poleg življenja slavne rojakinje predstavili tudi anekdote o njenem sošolcu, poznejšem slovenskem nadškofu in metropolitu, Alojziju Šuštarju. Postavili so tudi razstavo izbranih predmetov iz njene zapuščine Trebanjcem.

V dvorani STIK so bili tako sploh prvič razstavljeni njeni predmeti s predstav (pahljače, umetne trepalnice, nakit, kostumi, …), obleke, skulpture, umetniška dela in njene fotografije.

Kot pravi Patricija Tratar iz knjižnice, so septembra zapuščino Vilme Bukovec, častne občanke občin Trebnje in Metlika, digitalizirali in popisali, oktobra pa so knjižno gradivo, serijske publikacije in zemljevide iz zapuščine vključili v vzajemni katalog COBISS.

Na spletnem domoznanskem portalu Kamra.si so konec oktobra objavili prispevek o zapuščini Vilme Bukovec Trebnjemu in Trebanjcem. Zbirko pa si je zdaj mogoče pogledate na povezavi: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/vilma-bukovec.html

L. M.