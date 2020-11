AVDIO: Nova zmaga KK Krka

5.11.2020 | 07:10

Zmaga Krke nad Šentjurjem (Foto: KK Šentjur)

Šentjur/Novo mesto - Košarkarski klub Krka je v 7. krogu SKL v gosteh premagal Šentjur z 89:67 (26:23, 21:12, 18:4, 24:28) in ostaja edini neporaženi klub v ligi. Krkaši so začeli s peterko Nejc Barič, Jan Rebec, Rod Camphor, Miha Škedelj in Vasilije Vučetić. Za domače je najprej trojko zadel Đapa, potem pa so Krkaši z desetimi zaporednimi točkami povedli z 10:3. Domači so v 10. minuti izenačili na 23, Adin Vrabac pa je s košem in zadetim dodatnim prostim metom postavil rezultat prve četrtine 26:23. V drugi četrtini je Krka z dobro obrambno igro začela povečevati prednost. Sredi 16. minute so imeli dvomestno prednost (38:28), ob polčasu pa je bilo 47:35.

V tretji četrtini so Krkaši domačim dovolili, da so dosegli le štiri točke. Pred zadnjo četrtino so vodili s 65:39 in zmagovalec je bil odločen. V zadnji četrtini so domači le nekoliko omilili poraz.

Trener Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: »Vse čestitke fantom za zmago in igro. Cenili in spoštovali smo ekipo Šentjurja ter delo trenerja Aleša Pipana. Trudili smo se, kar se dogaja iz tekme v tekmo in to se tudi vrne. Nisem pa zadovoljen le s tem, da je Šentjur dobil skok.«

Košarkar Miha Škedelj: »Šentjur je doma zelo neugodna ekipa. A smo z našo energijo uspeli od začetka priti do prednosti in potem tekmo nadzorovati in jo mirno pripeljali do konca.«

Krkaši imajo v SKL pet zmag, v prihodnjem krogu pa v ponedeljek gostijo Zlatorog. Še prej jih v soboto čaka domača tekma ABA lige z Mornarjem iz Bara.

1.SKL, 7. krog, 4.11.

Šentjur – Krka 67:89 (23:26, 12:21, 4:18, 28:24)

Krka: Stergar 6 (4 sk, 3 as), Jančar Jarc 2, Camphor 5, Stipčević 20, Vrabac 5 /3 sk), Barič 8 (3 sk, 2 as), Kosi 11 (6 sk), Škifić 12, Škedelj 15 (5 sk), Lapornik 3, Rebec 2 (2 sk, 2 as, 3 ukr.žoge), Vučetić (2 sk)

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rok Stipčević 20

Največ skokov: Jan Kosi 6

Največ asistenc: Leon Stergar 3

Največ pridobljenih žog: Jan Rebec 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Miha Škedelj 15

R.M.