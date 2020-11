Tovornjak poškodoval rezervoar. Gorivo iztekalo po vozišču! Kje ne bo elektrike, vode?

5.11.2020 | 07:35

Na avtocesti pri Dolenjem Karteljevem v občini Novo mesto se je ponoči okoli 3.50 zgodila prometna nesreča. Tovorno vozilo je podrsalo ob odbojno ograjo, pri tem pa je prišlo do poškodbe rezervoarja vozila, iz katerega je po cestišču iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, iz poškodovanega rezervoarja prečrpali okoli 200 litrov goriva, z vpojnimi sredstvi posuli razlito gorivo in očistili cestišče. Dežurni delavci DARSA so zavarovali kraj dogodka in pomagali pri odstranjevanju posledic nesreče, je zapisano v poročilu Regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Dežurni na centru je za nujno veterinarsko pomoč posredoval en klic in prejel informacijo o povoženi živali ter obvestili higienike.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog sporoča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 11. in 14.uro na območju transformatorske postaje MIRNA ROJE 3 izvod KRAMAR, med 9. in 11. pa na območju TP PRELOGE izvod SLEPŠEK.

Nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes od 14. do 16.ure prekinjena dobava elektrike na območju TP PRELOKA na izvodu ŠOLA TRGOVINA in na izvodu PRELOKA SMER ZILJE.

Nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes med 11. in 13.uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ, nadzorništvo Trebnje pa, da bo prav tako danes med 12. in 15.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROG, je zapisano v poročilu dežurnega na ReCO Novo mesto.

V primeru slabega vremena do prekinitev ne bo prihajalo, ker del ne bodo opravljali.

Dodano 08.50:

Motena dobava pitne vode

Komunala Brežice pa uporabnikom z območja dela Jesenic na Dolenjskem - od gostilne Strniša do pošte - sporoča, da bo danes predvidoma do 09.30 motena dobava pitne vode. Vzrok je popravilo okvare na vodovodnem omrežju. , da bo danes, 5 11. 2020, do predvidoma 9.30 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

