Poslovil se je Vojislav Stojšin

5.11.2020 | 08:50

Vojislav Stojšin je bil tudi član zlate generacije MRK IMV leta 1976 (foto: MRK Nm)

Novo mesto - Pred dnevi je umrl Vojislav Stojšin, učitelj športne vzgoje na Osnovni šoli Bršljin, trener rokometa in predvsem ljubitelj športa, so zapisali na fb strani Rokometnega kluba Novo mesto.

Stojšin je bil član zlate generacije leta 1976, ko se je takratni klub IMV uvrstil v 1. slovensko rokometno ligo. Njegovi prijatelji in soigralci se ga bodo spominjali kot izjemnega pedagoga, predanega razvoju rokometa, saj je med drugim kalil mlade, talentirane rokometaše, ki so kasneje igrali za novomeški rokometni klub.

Med drugim je bil tudi trener številnim veteranom in delavcem novomeškega Rokometnega kluba Krka. Njegov prijatelj in nekdanji trener v Moškem rokometnem klubu Krka Ivan Petančič, je zapisal: »Vojislava Stojšina se bomo spominjali kot človeka, ki je bil z dušo in telesom predan rokometu in je na tem področju pustil velik pečat. Iskreno sožalje družini in vsem najbližjim. Ohranili ga bomo v lepem spominu,« je še zapisal Petančič.

R.M.