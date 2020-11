Vlom v gostinski lokal na Drski

5.11.2020 | 09:05

Na Drski v Novem mestu je s torka na sredo ponoči nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel denarnico z menjalnim denarjem. Škode je za okoli 400 evrov. V Poljanah pri Mirni Peči pa je isto noč neznanec vlomil v leseno brunarico. Odnesel je radijski sprejemnik, zvočnike in več pločevink piva.

V dveh tovornih vozilih 10 tujcev, še 4 so izsledili na terenu

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozilo pregledali. V tovornem delu so odkrili pet državljanov Irana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu srbskih registrskih oznak so odkrili še štiri državljane Afganistana, ki so se prav tako poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto pa so v času varovanja državne meje na območju Velikega Mraševa izsledili in prijeli dva državljana Bangladeša, na območju Bojancev pa državljana Bangladeša in državljana Nepala. Policijskih postopkov s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, danes zjutraj še niso zaključeni.

Policijo klicali kar 213-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 59 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

