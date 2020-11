Na Dnevih novega slovenskega filma v Sarajevu tudi Kozoletova Polsestra

5.11.2020 | 09:55

Damjan, Urša in Liza na snemanju (Foto:Urša Premik)

Sarajevo/Krško

V sarajevskem Kinu Meeting Point bodo med 11. in 13. novembrom četrti Dnevi novega slovenskega filma. Otvoritveni film bo večkrat nagrajeni Ne bom več luzerka scenaristke in režiserke Urše Menart, sledila mu bosta film Izbrisana scenarista in režiserja Mihe Mazzinija ter Polsestra režiserja Damjana Kozoleta.

Kot so pri Slovenskem filmskem centru zapisali v sporočilu za javnost, so vsi filmi nastali s finančno podporo SFC. Vstop na projekcije filmov, ki se bodo vrteli vsak dan ob 20. uri, je prost.

Ne bom več luzerka (2018) je med drugim zmagovalni film 21. Festivala slovenskega filma. Ko se 29-letna diplomantka umetnostne zgodovine brez denarja, dela in družbe znajde na kavču svojih staršev, ugotovi, da bo odrasti težje, kot je pričakovala. V filmu igrajo Eva Jesenovec, Živa Selan, Saša Pavček, Branko Završan, Špela Rozin, Jurij Drevenšek, Tina Potočnik Vrhovnik, Lara Vouk, Aljaž Jovanović, Timon Šturbej, Matic Lukšič in Vladimir Kusić. Producent filma je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo.

Dan za otvoritvenim bo na programu film Izbrisana (2018), ki je zgodba o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v 90. letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice.

V filmu igrajo z vesno nagrajena protagonistka Judita Franković Brdar, Maruša Majer, Marko Mandić, Sebastian Cavazza, Jernej Kogovšek, Jernej Šugman, Pia Zemljič, Brane Završan, Doroteja Nadrah, Izudin Bajrović, Silva Čušin, Gregor Zorc, Maja Gal Štromar, Neda R. Bric, Barbara Cerar, Nina Skrbinšek in Mojca Partljič. Producent filma je Frenk Celarc iz produkcijske hiše Gustav film. Film bo nocoj v sklopu Filma tedna na ogled tudi na TV SLO 1.

Damjan Kozole (Foto: Urša Premik)

Dneve bo zaokrožila projekcija filma Polsestra (2019) v režiji Damjana Kozoleta. Gre za zgodbo o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih okoliščin živeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. V glavnih vlogah nastopata Urša Menart in Liza Marijina, ki je na 22. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za najboljšo žensko vlogo. Igrajo še Jurij Drevenšek, Peter Musevski, Anja Novak, Damjana Černe, makedonska igralka Labina Mitevska in drugi.

Foto: Urša Premik/Polsestra

Kot so zapisali pri SFC, so v Sarajevu Polsestro že prikazali na zadnji ediciji sarajevskega filmskega festivala, film pa se je nedavno uvrstil tudi v tekmovalni program 21. Festivala evropskega filma v Pugliji - Festival del Cinema Europeo Lecce. Tudi producent tega filma je Danijel Hočevar.